За словами заступника генпрокурора РФ Леоніда Коржинека, “Олег Камшилов має великий досвід роботи й за своїм професійними якостями зможе організувати діяльність прокуратури “Республіки Крим”.

Довідка. Олег Камшилов – перший заступник Одеського міського прокурора, перший заступник прокурора Красноярського краю, з листопада 2015 року – перший зампрокурора Москви.

Новопризначений “прокурор Криму” Олег Камшилов виступаючи перед депутат в залі засідання “державної ради” наголосив, що бачить свою роботу “у контролі за використанням коштів, які спрямовуються у Крим з федерального бюджету та створенні умов для ведення бізнесу й здорової конкуренції”.

Його кандидатуру підтримало 62 депутати із 62 присутніх на сесії “державної ради”.

У Криму новий прокурор (28.12.2016).

Нагадаємо, з травня 2014 по жовтень 2016 року “прокурором” окупованого Криму була Наталя Поклонська, обрана депутатом Державної думи.

7 жовтня 2016 року, в свій День народження президент РФ Володимир Путін, звільнив Наталю Поклонську з посади “Генерального прокурора Криму”.