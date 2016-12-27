Володимир Путін відмітив, що це важливий крок у напрямку розвитку Криму. Надходження російського магістрального газу на півострів, за словами Путіна, дозволить створити нову економічну систему, яка сприятиме розвитку і в соціальній сфері Криму та Севастополя.

Глава РФ додав, що на базі газу, який надходить до Криму, в 2017-2018 рр. буде побудовано дві електростанції загальною потужністю по 470 МВт, які нібито мають закрити “соціальні питання” в електроенергії.

Крім того, гарант РФ “пообіцяв” за 4 роки в Криму побудувати й реконструювати 70 км магістральних газопроводів та 2,5 тис. км міжселищних газопроводів, а також 8 газоперекачувальних станцій.

Путін пустив в Крим газ (27.12.2016).

Загальна протяжність газопроводу становить 358,7 км, зокрема двонитковий перехід через озеро Тузла та Керченську протоку, а також газопровід-відвід на Сімферополь протяжністю 27,3 км.