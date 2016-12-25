За переміщеннями зимового чарівника можна стежити на тематичному сайті командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). За версією військових, Санта-Клаус вже вирушив в дорогу. Користувачі зможуть дізнатися не тільки місця, в яких побуває чарівник, але й кількість подарованих їм подарунків.

Крім того, зовсім скоро буде створений спеціальний радар Google, а поки що на інтерактивному сайті можна оглянути поселення зимового чарівника на Північному полюсі, пограти та дізнатися про святкові традиції.

У 1955 році номер телефону континентального командування ППО (ConAC), попередника NORAD, був помилково зазначений в рекламі, яка закликала дітей дзвонити Санте. У 2009 році представник NORAD Джойс Франковіс говорив, що базуючись на історичних даних та інформації, яка зібрана більш ніж за 50 років відстеження Санти, можна стверджувати, що казковий чарівник живе в серцях людей по всьому світу.

Військові та Google відслідковують різдвяну подорож Санти.