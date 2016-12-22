Однією з причин такого “нововедення” є складна ситуація на дорогах України та негативна динаміка ДТП. Наприклад, в Києві за 11 місяців цього року сталося на 3 тис. ДТП більше, ніж за весь минулий рік. За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, зростання ДТП після ліквідації ДАІ спостерігається по всій країні. Така динаміка є досить небезпечно не тільки для демографії, але й загальної безпеки життя людей в Україні.

За повідомленням МВС України, співробітники нового підрозділу вже з’являться на дорогах України з 2017 року. Спочатку – на київських, а потім й по всій Україні. У Нацполіції обіцяють: щоб не було спокуси брати знову хабарі, перевірки нового підрозділу будуть досить частими.

В складі нового підрозділу будуть колишні інспектори й працівники “Кобри”, але обов’язково з вищою освітою.