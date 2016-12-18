Архієпископ Гуджеротті повідомив журналістам, що Папа Римський Франциск І обов’язково знайде час, щоб приїхати на Донбас та провідати людей, але для цього потрібно бажання обох сторін та спокій в регіоні.

За словами архієпископа, наразі понтифік не може особисто приїхати на Донбас, але таке бажання у нього є.

“Ви знаєте, що плани в руках Божих. Франциск І хотів би завжди бути присутнім там, де є труднощі й терпіння. Бажання і мета Папи – об’єднувати тих людей, які перебувають у розбраті та допомагати їм знаходити спільну мову”, – зауважив архієпископ Ґуджеротті.

Папі Римському Франциску І 80 років (17.12.2016).

Нагадаємо, вчора 17 грудня, Франциск І відсвяткував своє 80-річчя.