За словами координатора центру обміну та звільнення заручників “Патріот” Олега Котенка, “кіборг” Колодій вже завтра-післязавтра буде в Києві. Він пройде лікування в клініці 4 управління. За попередньою інформацію фізичний стан його нормальний, поранень немає.

Одним з перших хто повідомив про звільнення Тараса Колодія був Президент України Петро Порошенко. На своїй сторінці у facebook він повідомив, що особисто зателефонував до “кіборга” та привітав його із звільненням. Президент наголосив, що Тарас Колодій це герой України, це взірець стійкості та мужності. Особливу подяку за такого сина України, Петро Олексійович висловив його матері Галині Мирославівни.

Більше 2 років тривали переговори з бойовиками щодо звільнення Тараса Колодія. За активної підтримки волонтерів, священників Української православної церкви та Ірина Геращенко український “кіборг” повернувся додому.