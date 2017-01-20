Аналітики Bloomberg випустили огляд, в якому українська гривня значиться як найстабільніша валюта світу за підсумками 2017 року. За прогнозами фахівців, волатильність української валюти буде мінімальною.

Також в Bloomberg відзначили, що інфляція в країні в ході 2017 року виявиться в межах 10% і буде головним ризиком для економіки України. Коефіцієнт ризику в поточному році буде на рівні 21.5 відсотка, так як прогнозований рівень інфляції на 2% вище закладеного до держбюджету.

У рейтингу аналітичного агентства країн за рівнем інфляції, Україна не лідирує. У Гані інфляція прогнозується на рівні 11.8%, в Нігерії порядку 12.6%, В Єгипті до 17.4%, а в Аргентині і зовсім 23.7%. Але є в цьому списку і головний “лідер” по краху економіки – Венесуела. У цій південноамериканській країні інфляція може скласти 403.5%! Що ж стосується самих стабільних країн світу, то тут очікувано перше місце за Швейцарією, інфляція якої в 2017 році не перевищить 0.3%.