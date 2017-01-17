Для засновника Facebook Марка Цукерберга 2017 рік вже приніс свої перші плоди, його капітал підвищився на 5 мільярдів доларів, і це всього за перші два тижні року! Такий стрибок став найвищим серед всіх мільярдерів з престижного списку “Форбс”. Про це заявляють MarketWatch.

Даний підйом капіталу молодого мільярдера стався через зростання акцій його дітища. За підсумком минулої тижні акції компанії Facebook підскочили практично до рекордних 128.34 долара і зараз тримаються приблизно на цій же позначці. Рекордним же вважається показник жовтня 2016 року, коли акції подорожчали до 133 доларів. Варто відзначити, що в активі у Цукерберга 410 мільйонів акцій “Фейсбук”.

На даний момент Марк Цукерберг має $53.8 мільярда, що дозволяє йому займати 5 рядок рейтингу мільярдерів “Форбс”. Попереду нього знаходяться Гейтс, Баффет, Безос і Ортега.

Що стосується мети Марка, то вона досить масштабна. За 2017 року він планує відвідати усі штати США і поговорити з його жителями. Щоб завершити цю задачу йому залишилося відвідати 30 штатів.

Нагадаємо, на рахунках восьми мільярдерів знаходиться половина грошей всього населення нашої планети.