Всі прекрасно знають, що Білл Гейтс найбагатша людина на планеті, його стан оцінюється приблизно в $75 мільярдів. Але давайте подивимося на це з іншого боку, порівнявши капітал головних мільярдерів зі звичайними жителями Землі. Як виявилося, стан Гейтса, Ортеги, Баффета, Сліма, Безоса, Цукерберга, Елісона і Блумберга дорівнює загального капіталу 3.6 мільярдів жителів нашої планети або ж половині всіх жителів. Їх загальний стан становить $426 млрд.

На превеликий жаль, фінансова криза вплинула на бідних і багатих повністю протилежно. Багаті стали ще багатшими, а бідні – біднішими. Це показує статистика за період 2009-16 роки, за які капітал 793 найбагатших людей світу став більше на 11 відсотків і зараз опинився на рівні $5 трильйонів. Якщо все буде йти в такому ж швидкому темпі, то через 25 років в світі з’явиться перший трильйонер.

Але є й інша сторона медалі, де 10 відсотків бідного населення живе приблизно на 1.9 долара в день. Крім цього, у трьох мільярдів чоловік немає достатньої кількості грошей для забезпечення належної тривалості життя.