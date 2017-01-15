Цього вівторка, 17 січня, глава УЗ обіцяє здивувати українців. В перший свій рейс буде відправлено потяг “Нічний експрес” (№149, сполучення Київ-Івано-Франківськ) з вагонами-трансформерами. Нові вагони будуть з меблями, що трансформуються за потребами. Такі вагони дозволять перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами. А це значно підвищить комфорт перевезень та ефективність використання рухомого складу.

На маршрутах до 500 км цим “Нічним експресом” можна здійснювати три рейси за добу, у межах 800 км – 2 рейси. На цьому конкретному рейсі “Київ-Івано-Франківськ” пасажири зекономлять і час у дорозі: замість теперішніх 11+годин до Івано-Франківська буде менше 9-ти годин.

За словами Войцеха Балчуни, все буде продемонстровано у вівторок. Час відправлення – 17 січня 17 року о 22.17.