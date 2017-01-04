Згідно Постанови правління НБУ №407 передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством протягом 1 дня в розмірі 50 тис. гривень , а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. гривень.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок , внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. гривень.