Верховна Рада України підтримала пропозицію Уряду щодо підняття мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн. Цей законопроект підписав Президент України Петро Порошенко, і вже сьогодні, 1 січня, він вступає в силу.

Міністр соціальної політики Андрій Рева запевняв, що закон передбачає впровадження європейського підходу до визначення мінімальної зарплати, відв’язування посадових окладів чиновників вищого рангу від показника мінімальної зарплати та скасування використання показника мінімальної зарплати для розрахунку штрафів, вартості адміністративних послуг, податків і зборів.

“Підвищення мінімальної зарплати стосуватиметься всіх. Зросте також І-й тарифний розряд і він буде підвищений практично на 300 гривень, тобто з 1 січня тарифний розряд буде становити 1600 гривень, жоден працівник не буде отримувати менше ніж 3200 грн. Але й тарифні розряди, які вище, буде також проіндексовано відповідно до підвищення першого тарифного розряду. Тобто підвищення зарплат відбудеться по всій мережі єдиної тарифної сітки в усіх розрядах тарифної сітки” , – наголосив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

За словами міністра, збільшена мінімальна зарплата не вплине на розмір субсидії, призначеної в опалювальному сезоні 2016-2017 років, а також на зростання цін.