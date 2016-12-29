27 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким серед: введення штрафу за виплату зарплат "в конверті" в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.
Відповідно до Закону, підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до 3-х мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат “в конверті”.
Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року, а це 320 тис. гривень) у випадку недопущення державного інспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску ( виплата зарплати “в конверті”).
Підписав Державний бюджет України на 2017 рікhttps://t.co/1KDZc2hWqe pic.twitter.com/WDobPo0Z5D
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 26, 2016
Законом також передбачається сплата фізособами-підприємцями, які є платниками єдиного податку І-групи, єдиного соціального внеску (ЄСВ) в розмірі не менше половини мінімального ЄСВ, навіть якщо підприємець не веде господарську діяльність й не отримує прибуток.
Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав бізнес забезпечити виплату своїм працівникам заробітної плати на рівні не менше ніж мінімальна в 3200 грн. Глава уряду застеріг роботодавців від зловживань, наприклад з оформлення працівника на півставки, неповний робочий день.