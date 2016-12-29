Як всім відомо, починаючи з 1 січня 2017 року в Україні підвищиться мінімальна заробітна плата (або ж виведеться з тіні – ред.) до 3200 гривень. Таким чином, 1 година роботи в країні буде дорівнює, як мінімум, 19.34 гривні ($0.71).

Якщо ж брати до уваги 1 годину роботи американця, то він не отримує менше $7. У Європі справи йдуть по-різному, від 5 до 19 євро за годину роботи, все залежить від країни. Підвищенням заробітної плати уряд України наблизив українців до мінімальної оплати робочої години в Росії, де його мінімальна вартість складає $0.75.

Але чи добре підвищення офіційної мінімальної заробітної плати для українця? Адже ні для кого не секрет, що велика частина зарплат в країні видається в конвертах. На думку Олени Єременко, яка керує найбільшим в Україні регіональним бізнес-союзом, багато підприємців не мають можливості підняти “мінімалку” в 2 рази. Якщо ж їм доведеться це зробити, то такий крок однозначно відіб’ється на вартості продукції, що випускається ними.