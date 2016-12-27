Уряд підготував для українців “новорічні подарунки”, які досить серйозно вдарять по кишені і не тільки. Пропонуємо Вам з ними ознайомитися.

Е-Декларація та ліки

Так, вже з 1 січня 2017 року стартує друга хвиля подачі е-декларацій. Тепер щорічні звіти в новій формі будуть здавати чиновники середньої та нижчої ланки. Директори шкіл, керівники ВНЗ, завскладами, керівники магазинів та майстерень, відомчі ревізори, начальники цехів та лабораторій, бригадири, директори комунальних та державних підприємств і інші службовці повинні впоратися до 1 квітня.

З нового року знизяться ціни на деякі види ліків: за рішенням Кабміну держава починає регулювати ціни на препарати від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми. На ці медикаменти встановлять граничну ціну, яка не повинна бути вище ніж в п’яти сусідніх країнах (Польщі, Латвії, Словаччини, Угорщини та Чехії).

Стипендії та пенсійній фонд

Перший місяць зими принесе нововведення й українським студентам – стипендія буде нараховуватися за новою системою. Так, вже в січні за підсумками грудневої сесії виплати отримають не всі студенти-хорошисти (середній бал по сесії – 4), а лише ті, хто займе найвищі місця в спеціальному рейтингу. Ранжування стипендій буде на 90% враховувати успішність студента, а решта 10% складуть критерії, розроблені кожним ВНЗ самостійно.

На пенсіонерів також чекають нововведення – запрацює електронна система Пенсійного фонду. Розпочнеться поступове переведення всіх пенсійних справ в онлайн, й вже з 1 січня пенсію можна буде оформити в будь-якому місці без прив’язки до місця проживання або роботи.

У січні 2017 року виповниться рівно рік, як Україна вступила в зону вільної торгівлі з Євросоюзом та почалася видача перших пластикових ID-паспортів українцям.

Алкоголь, дизпаливо та тютюн

Є погані новини, через збільшення акцизів з січня подорожчають алкоголь, сигарети та дизельне паливо. Так, акцизний збір на сигарети збільшиться на 40% (до 445,56 грн за 1 тис. штук) , збір на лікеро-горілчані вироби виросте на 20% (до 126,96 грн/л 100%-ного спирту) , збір на пиво збільшиться на 12% (до 2,78 грн/л), а акциз на ігристі і кріплені вина злетить на 12% (до 11,65 грн/л і 8,02 грн/л відповідно).