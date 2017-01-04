Так буває, що ми виявляємо в гаманці порвану або порядком зношену банкноту гривні. Досить часто люди не знають, що з ними робити, а в магазинах їх якщо і беруть, то без особливого бажання. Але що з ними можна і потрібно робити виходячи із законів України? На це питання відповіли фахівці НБУ.

Виходячи із заяви Національного банку України, яке було озвучено на його офіційній сторінці в “Фейсбук”, зношені і надірвані банкноти всіх номіналів зобов’язані приймати всі торговельні заклади і сфери послуг. Але тільки в тому випадку, якщо ці банкноти не викликають сумніву в достовірності.

Більш того, всі торговельні заклади, банки і сфери послуг не мають права видавати старі і надірвані банкноти як здачу. Такі банкноти вони повинні здавати в обслуговуючий банк, разом зі своєю виручкою.

Що потрапляє під визначення “зношені банкноти”? Це купюри, на яких присутні потертості, папір втратив жорсткість, забруднені банкноти, з втратою фарб на зображеннях, з плямами, відбитками штампів і написами, а також з відірваними кутами, дірками і склеєні.

Крім цього, фахівці Національного банку України нагадали, що всі банки зобов’язані обмінювати подібні зношені банкноти гривні безкоштовно і без обмежень, на придатні до використання.