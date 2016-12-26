Деяка категорія українців вже в кінці грудня зможе отримати січневі гроші. Така ініціатива від Уряду стосується в першу чергу людей похилого віку (пенсіонерів).
Авансом будуть видані українцям пенсії за січень. Уряд змінив графік виплат, розуміючи, що через святкові вихідні можуть бути певні фінансові затримки, адже банки також будуть працювати у режимі “святкування”.
Люди, яким за звичним графіком мали би нарахувати пенсії з 4 до 15 січня, тепер отримають виплати раніше – з 27 до 29 грудня 2016 року. Якщо хтось не встигне забрати гроші на пошті до Нового року, то зможе зробити 5 та 6 січня або з 9 січня – після різдвяних вихідних.
З 26 грудня розпочнеться виплата пенсії за січень.
Для пенсіонерів, що зазвичай отримують пенсії з 16 до 25 числа, нічого не зміниться. Їм гроші прийдуть після 16 січня. Зміни в графіку виплат пенсії ні в якому разі не вплинуть на розмір самої пенсії.
“Розмір пенсії що в грудні, що в січні не міняється. Бо прожитковий мінімум для непрацездатних людей на 1 січня 2017 року такий же, як на 1 грудня 2016 року – 1247 грн“, – наголосила заступник начальника управління ПФУ Києва Світлана Глущенко.