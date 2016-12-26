Авансом будуть видані українцям пенсії за січень. Уряд змінив графік виплат, розуміючи, що через святкові вихідні можуть бути певні фінансові затримки, адже банки також будуть працювати у режимі “святкування”.

Люди, яким за звичним графіком мали би нарахувати пенсії з 4 до 15 січня, тепер отримають виплати раніше – з 27 до 29 грудня 2016 року. Якщо хтось не встигне забрати гроші на пошті до Нового року, то зможе зробити 5 та 6 січня або з 9 січня – після різдвяних вихідних.

З 26 грудня розпочнеться виплата пенсії за січень.

Для пенсіонерів, що зазвичай отримують пенсії з 16 до 25 числа , нічого не зміниться. Їм гроші прийдуть після 16 січня. Зміни в графіку виплат пенсії ні в якому разі не вплинуть на розмір самої пенсії.