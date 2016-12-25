Експерти ринку повідомляють, що ціни на продукти до новорічного столу 2016 року піднімуться на 10%. Цей процес вже почався й споживачі це реально бачать.

М’ясо та кондитерські вироби подорожчають на 10-20% перед самим святом. Адже це те, що купують люди в останній момент.

За підрахунками проекту OMPrice, новорічний стіл цьогоріч коштуватиме в середньому 800-950 грн. Мінімальні ціни на продукти для салату “Олів’є” з курячого філе – 73 грн, з ковбасою – 77 грн. Середня ціна на “Олів’є” – 86,5 грн з ковбасою та 80 грн з куркою для 8 осіб.

“Роздрібні мережі поступово вимирають. Іде конкурентна боротьба за виживання. Почався сезон акцій. Знижки від 20 до 40% у торговельних мережах компенсують невелике зростання цін перед Новим роком. Це збалансує ціни”, – коментує гендиректор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За словами експерта, якщо купувати різні продукти в різних мережах за вигіднішими цінами, можна зекономили 9%.