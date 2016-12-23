Чи з’явиться в Україні нова банкнота номіналом в 1000 гривень? Такий варіант можливий, виходячи зі слів глави Національного банку України Валерій Гонтаревої, яка поспілкувалася з журналістами в ефірі “Радіо Вести”.

Глава НБУ заявила, що на банкноті в 1000 гривень не буде портрета Пантелеймона Куліша, який нібито там повинен бути виходячи з фото, що з’явилися в Мережі (дивіться головне фото – ред.). Інші деталі Гонтарева вирішила залишити в таємниці.

Крім цього Валерія Гонтарєва відповіла ще на кілька цікавих запитань журналістів.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований і перейшов під повноцінний контроль держави.