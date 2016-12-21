Олександр Шлапак заявив, що державі вдалося успішно стабілізувати роботу й зберегти найбільший банк країни, а також “згасити” панічні настрої в суспільстві. Голова правління ПриватБанку подякував співробітникам банку, НБУ, представникам фонду гарантування за роботу та заявив про завершення перехідного періоду в дуже стислі терміни.

“І найголовніше, велике спасибі нашим клієнтам за довіру, витримку і терпіння. Вибачте, якщо доставили вам незручності – ми зробили все, щоб процес зміни власників банку пройшов безболісно для клієнтів”, – заявив він.

Крім того Олександр Шлапак додав, що банк не збирається знижувати кредитування корпоративних клієнтів, навпаки, ліміт кредитування буде збільшено за рахунок програми підтримки підприємництва КУБ.

Головою правління “ПриватБанку” стане екс-міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в майбутньому Приватбанк та Ощадбанк можуть бути об’єднанні в одну фінансову структуру.