Після націоналізації ПриватБанку пройшло зовсім небагато часу, але паніка вже помітно вщухла і біля банкоматів не спостерігається довгі черги. Навпаки, за даними прес-служби ПриватБанку, українці почали активно відкривати депозити в Приваті.

Всього за 1 день в банку було оформлено близько 2000 нових депозитів. Фізичні особи оформили 1972 вклади, на загальну суму в 37 мільйонів гривень, $1.47 мільйонів і €382 тисячі. Депозити оформлялися не тільки через відділення ПриватБанку, але і за допомогою онлайн-банкінгу Приват24.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України випустило відео, в якому пояснюються причини і наслідки націоналізації ПриватБанку.