Представляючи законопроект №5000, міністр фінансів України Олександр Данилюк відзначав, що “бюджетний марафон” підходить до свого логічного завершення. Головний Закон України треба негайно було прийняти до кінця цього року.

“Уряд подав бюджет вчасно з дотриманням усіх термінів і процедур, але традиції приймати бюджет вночі біля ялинки виявилися сильнішими, – зазначав міністр.

“Принципи побудови бюджету – реалістичні, перспективні та прозорі”, – підкреслив Олександр Данилюк. В бюджет закладено тенденції розвитку економіки на найближчі 3 роки.

При доопрацюванні законопроекту уряд зберіг пріоритети бюджету – підвищення обороноздатності, підвищення соціальних стандартів, розвиток освіти та охорони здоров’я, підтримка сільського господарства і проектів інфраструктури, підтримка регіональних проектів в рамках курсу на децентралізацію. В Бюджеті-2017 закладено кошти для підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн.

Заступник глави бюджетного комітету Верховної Ради Сергій Мельник зауважив, що проголосована редакція законопроекту вже враховує прийняті раніше ВРУ норми про державні субвенції та податкові зміни. В ході обговорення законопроекту фракції “Опозиційного блоку”, “Самопомочі” та “Батьківщини” висловили ряд претензій до документа, заявивши, що голосувати за бюджет не мають наміру, тому що, на їхню думку, це “не бюджет, а вирок країні”.

На завершення обговорення проекту держбюджету на 2017 рік прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав: “Ми почали чесний процес формування бюджету на 2017 рік, ми вчасно його подали в парламент, ми провели перше читання. Ми опрацьовували бюджет з 15 вересня”. Глава уряду підкреслював, що голосування проти бюджету – це голосування за знищення України й проти підвищення зарплат та розвитку держави.

“Бюджетна ніч-2017″ (20.12.2016).