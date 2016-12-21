Що таке націоналізація ПриватБанку, чим вона загрожує і з чим її їдять? У жителів України накопичилося дуже багато питань на цю тему, адже на кону гроші. Міністерство фінансів України вирішило прояснити ситуацію з Приватом і випустило відео.

У відео пояснюється, чому влада пішла на такий крок, чому не варто турбуватися про свої заощадження на рахунках ПриватБанку і що взагалі сталося. Відповіді помістилися в 60-секундний ролик.

Нагадаємо, націоналізація ПриватБанку сталася вночі 18 грудня. Це викликало паніку серед жителів України, які щодня виводили через банкомати по 2 мільярди гривень.