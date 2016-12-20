Тарифи в Україні на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду, лякають українців, адже зарплати не встигають за ними. Але, як виявилося, навіть неодноразові підвищення комуналки не наблизили Україну до житлово-комунальних тарифів європейських країн.

Якщо вірити даним Держстату, то на кінець 2-го кварталу 2016 року, середньостатистичний українець витрачав на комунальні послуги 16.2% з усіх розтрат. Правда, варто відзначити, що ця частка продовжує зростати, але її можна значно знизити за рахунок субсидій. Після отримання субсидії, ця частка знизиться приблизно до 10%, за даними експертів НАК “Нафтогаз” України.

Проте, в інших європейських країнах розтрати на комуналку набагато вище, нижче тільки в РФ, Литві та на Мальті. Що стосується країн рекордсменів за часткою витрат на житлово-комунальні тарифи, то тут лідирує Данія з 29.7%. Також в трійці лідерів перебувають Фінляндія (28.2%) і Франція (26.4%).

Статистика Держстату показує, що основні витрати жителів України у другому кварталі року пішли на їжу – 36%.

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