Система електронних платежів НБУ 28 і 29 грудня 2016 року працюватиме на 2 години довше банківського дня. Починаючи з 30 грудня учасники СЕП (системи електронних платежів) зможуть здійснювати платежі лише між банківськими установами, які підпорядковані одній юридичній особі, а також здійснювати платежі в НБУ і ДКСУ. В системі електронних платежів банківський день завершується о 15:00.

2 та 9 січня 2017 року система електронних платежів, депозитарій НБУ, система електронної пошти НБУ, система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському українському ринку, система кількісного обліку депозитних сертифікатів і автоматизована інформаційна система Реєстр договорів з нерезидентами 2 не будуть працювати.

3 січня українські банки працюватимуть, але без клієнтів. Проводяться комплексні роботи, пов’язані з початком звітного року. З 4 по 6 січня система електронних платежів і банківська система працюватимуть в повноцінному режимі.

Починаючи з 31 грудня поточного року і закінчуючи 9 січня 2017 року (включно), українські банки зобов’язані забезпечити повноцінну і безперебійну роботу банкоматів.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк перейшов під контроль держави.