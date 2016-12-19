Що з Приватом і інтернет-банком Privat24? Після націоналізації ПриватБанку виникло питання: “що буде з Приват24?”. Цей онлайн банкінг полюбляють мільйони українців і він явно перевершує подібні сервіси інших фінансових установ країни.

За заявою Олега Гороховського, який є заступником правління ПБ, Приват24 також відходить державі. Так що в найближчі дні все неполадки і перебої з платежами будуть налагоджені.

Раніше ходили чутки про те, що Приват24 не був на балансі ПБ і, отже, не буде переходити у власність держави.

Паніка навколо ПриватБанку виявилася рекордною, в останні кілька днів українці знімали по 80 мільйонів доларів на добу, що дорівнює 2 мільярдам гривень. Такого не було навіть два роки тому, в період початку бойових дій на сході країни.