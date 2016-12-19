Президент України Петро Порошенко вперше після “банківської ночі” прокоментував ситуацію навколо націоналізації найбільшої фінансової установи України “Приватбанку”.

Резонансне рішення щодо “ПриватБанку” хвалили вчора, 18 грудня, пізно ввечері.

“Попри те, що йдеться про приватну банківську установу, ці рішення не є чиєюсь приватною справою. Вони безпосередньо стосуються приблизно половини дорослого населення України – фізичних осіб, які є його клієнтами (18,4 млн чоловік).

Рівно як і понад 50% усіх юридичних осіб, зареєстрованих в Україні. Опосередковано від стану справ в цьому банку залежить вся фінансово-економічна ситуація в країні – настільки він великий, чи, як кажуть фахівці, системний”, – повідомив Петро Порошенко.

Петро Олексійович підкреслив, що “через це його не можна помістити в прокрустове ложе стандартних технологій оздоровлення банків. Саме тому ми вдаємося до безпрецедентного рішення – передачу в 100-процентну державну власність. Держава бере на себе відповідальність й гарантує клієнтам “ПриватБанку” недоторканість та цілісність їхніх грошей. Для посилення захисту вкладників “ПриватБанку” у якості невідкладного я подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі. Вони будуть такі ж самі, як для “Ощадбанку” – як для банку, що на 100 відсотків належить державі”.

Звернення Президент України щодо націоналізації ПриватБанку (19.12.2016).