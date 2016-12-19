Націоналізація ПриватБанку все ж відбулася. Пізно ввечері 18 грудня, 100% акцій ПБ перейшли у власність держави. Очолить банк Олександр Шлапак, який раніше займав пост екс-міністра фінансів.

За словами першого заступника голови правління ПриватБанку Олега Гороховського, такий сценарій дозволить банку виконати всі свої зобов’язання перед клієнтами. Добровільна передача банку відбулася через агресивну інформаційну атаку, яку банк міг не пережити і під загрозою могли опинитися мільйони клієнтів. Саме це, за заявою О.Гороховского, і вплинуло на рішення керівництва банку.

Також Гороховський додав, що з моменту військових дій на сході України, на ПриватБанк обрушилося 7 інформаційних атак, але остання була найпотужнішою. Кожен день клієнти ПБ через банкоматну мережу знімали близько 2 млрд гривень на добу, що є рекордом.

Тепер вкладникам ПриватБанку не варто турбуватися про свої гроші на рахунках, так як з їх вкладеннями нічого не станеться. Банк продовжує свою роботу в стандартному режимі. Однак, 19 числа будуть припинені корпоративні платежі і повністю відновлені 20 грудня. Це технічна необхідність, яка відбувається через передачу банку і з особливості українського законодавства.