За даними Економічної Правди, ПриватБанк все ж націоналізують. Для цього Кабінет Міністрів України вже змінив процедуру націоналізації банків. Виходячи з новоприйнятої постанови, для націоналізації банків в Україні уповноваженій особі Фонду гарантованих вкладів фізосіб більше не обов’язково розмивати капітал попередніх часток акціонерів до однієї гривні.

Таким чином, на думку видання, уряд започаткував націоналізації найбільшої фінансової установи України – ПриватБанку. Після цього рішення Кабміну, свій голос на користь націоналізації може віддати і Володимир Гройсман, який раніше не підтримував її.

Скільки грошей тримають в ПриватБанку? Суми в інфографіці вказані в мільярдах гривень, за 9 місяців 2016 року.

Що робити з грошима на рахунках ПриватБанку? Чи варто знімати гроші і забирати депозити?

На думку провідних українських експертів, панікувати зараз категорично не можна. Уряд України не зможе “знищити” такий великий банк, як ПриватБанк, де тримають гроші більше 50% українців від 16 років. Якщо ж і відбудеться націоналізація ПриватБанку, то проблеми з рахунками і зняттям готівки будуть всього кілька днів. Після чого все стабілізується.

Таким чином, експерти радять заздалегідь провести всі необхідні платежі, такі як комунальні та інші термінові. А також зняти трохи готівки, щоб їх вистачило на кілька днів (на час націоналізації). Клієнтам ПриватБанку не варто турбуватися про свої гроші на рахунку і депозитах.