У вівторок, 31 січня, в столиці України пройшло жеребкування серед країн учасників “Євробачення 2017”. За підсумками цього жеребкування всі учасники дізналися в якому півфіналі конкурсу вони виступлять.

Варто відзначити, що Україна відразу вирушила до фіналу, так як є країною-господаркою “Євробачення”. Крім України в фіналі вже знаходяться Франція, Італія, Великобританія, Іспанія і Німеччина, тому що вони представляють країни “Великої п’ятірки”. Решта ж країни спробують щастя в півфіналах “Євробачення”.

“Євробачення-2017” перший півфінал, який відбудеться 9 травня: Італія, Іспанія, Великобританія, Чорногорія, Фінляндія, Грузія, Кіпр, Португалія, Бельгія, Словенія, Швеція, Вірменія, Молдова, Чехія, Латвія, Албанія, Ісландія, Азербайджан, Греція , Австралія і Польща.

“Євробачення-2017” другий півфінал, який відбудеться 11 травня: Німеччина, Франція, Україна, Швейцарія, Македонія, Естонія, Ізраїль, Болгарія, Мальта, Нідерланди, Сербія, Данія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Литва, Хорватія, Норвегія , Білорусь, Угорщина, Австрія та Ірландія.

Фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2017” пройде 13 травня. Нагадаємо, раніше були представлені офіційні гасло і логотип українського конкурсу “Євробачення”.