Україна – це країна, в якій дуже різноманітна і красива природа, жінки, пейзажі та інше. Різноманітність в цій країні є, і вона буде в “Євробаченні 2017”. До слова, його головний слоган так і звучить – “Celebrate Diversity”. Російською мовою це звучить як “Уважаем разнообразие”, а на українській – “Шануймо розмаїття”.

В Україні “Євробачення” буде виглядати максимально по-українськи. Це означає, що в основі оформлення конкурсу буде традиційне українське намисто і колірна гамма. Це чітко видно на офіційному логотипі української пісенного конкурсу, який пройде в Києві.

Український слоган “Celebrate Diversity” є певним продовженням слогана “Come Together” (Об’єднаймося), який був на “Євробаченні” в Стокгольмі. Слоган “Євробачення 2017” закликає поважати різноманітність і говорить про возз’єднання різних народів світу, які зберуться разом під одним дахом під час пісенного конкурсу.

За креативну концепцію “Євробачення 2017” відповідають дві українські компанії, які будуть працювати спільно – Banda і Republique.

Нагадаємо, “Євробачення” в Україні стартує з двох півфіналів, які відбудуться 9 та 11 травня 2017 року. Фінал конкурсу відбудеться 13 травня.