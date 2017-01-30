У неділю, 29 січня, на телеканалі “1+1” відбувся показ другого раунду сліпих прослуховувань шоу “Голос країни 7” ( “Голос страны 7”). За підсумками цього випуску стали відомі вокалісти, які вирушили в команди Потапа, Тіни Кароль, Сергія Бабкіна та Джамали.

У команду Тіни Кароль потрапило відразу 3 учасники проекту. До чарівної співачці вирушили: Євген Агєєв, Олександр Ковтун та квартет “Діапазон”.

Потап взяв в свою команду одного учасника. Талановитий одесит Роман Руссу відправився в команду до Потапенка.

Сергій Бабкін взяв двох учасників. У команду до музиканта вирушили Юлія Мітяшова і Едгар Вінницький.

Ну а найбільше учасників “Голос країни 7” вибрало собі в наставники Джамалу – 4. В команді переможниці “Євробачення” виявилися: Майкл Блейз, Наіла Ібраімова, Олександра Погуляй і навіть Народна артистка України Алла Кудлай.