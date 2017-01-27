Проект “Від пацанки до панянки 2” стартує на “Новому каналі” вже 22 лютого. Наставницями другого сезону стануть: Марина Кінах, Тетяна Терсенова-Заводовська та Ірина Зільберман. Головна новинка сезону – тепер учасниць буде не 9, а 12. Також нововведенням стане заміна дворецького на спеціальну дівчину-спецагента, метою якої буде залагодження конфліктних ситуацій.

У новому сезоні завдання шоу залишаться колишніми – перевиховання пацанок, яких наставниці будуть намагатися перетворити на справжніх леді. Учасниці 2-го сезону будуть найрізноманітніші, але всіх їх об’єднають непрості долі і характери. Це будуть дуже різні дівчата з різних куточків України. Від багатодітної стриптизерки, до працівниці міліції з Луганська.