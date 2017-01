На сайт відомого кінокаталога IMDb була випадково залита дата прем’єри сьомого сезону серіалу “Гра престолів”. Виходячи з цього можна стверджувати, що прем’єра серіалу відбудеться 25 червня 2017 року. Датами цей випадковий “злив” не обмежився, крім них були опубліковані і назви епізодів “Гра престолів 7”. Пізніше цей запис видалили, за даними видання The Independent.

Традиційно нові сезони серіалу виходили навесні, але через перенесення подій саги на північ, його прем’єру довелося відкласти до літа. До слова, “Гру престолів 8” почнуть знімати вже в вересні поточного року.

[NEWS] Season 7 episodes 1 of #GameofThrones has been added to IMDb and is set to air june 25th, 2017. pic.twitter.com/RjJFiOQmgT

— GoT Source (@GoTsources) 21 января 2017 г.