На “Новому каналі” 20 лютого відбудеться прем’єра журналістського розслідування – “Таємний агент“, а також проекта “Таємний агент. Пост-шоу”. У цій передачі, кожен випуск якої буде окремим розслідуванням, журналісти “Абзацу!” покажуть зворотну сторону ринків України, заводів і навіть дитячих таборів. Саме в ці установи вони влаштуються на роботу.

Ведучою програми “Таємний агент” буде Катерина Павлюченко, а “Таємний агент. Пост-шоу” Ірина Хоменко та Андрій Шабанов. Керує проектом – Ірина Сарган. Ну а допомагати команді “таємних агентів” буде безліч експертів своєї справи.

Що ж стосується проекту “Таємний агент. Пост-шоу”, то тут буде обговорюватися все побачене таємним агентом протягом випуску. Розбирати деталі побаченого допоможуть споживачі і бізнесмени.