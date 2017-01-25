Лідером премії “Оскар-2017” за кількістю номінацій став мюзикл режисера Деміена Шазелла – “Ла-Ла Ленд”. Дана картина номінована на “Оскар” 14 разів і зрівнялася за цим показником з такими легендарними картинами, як “Титанік” і “Все про Єву”.

Серед головних номінацій стрічки: “Кращий фільм”, “Кращий режисер”, “Кращий саундтрек” і тд. До слова, “Ла-Ла Ленд” став лідером “Золотого глобуса 2017”, де взяв 7 статуеток.

Церемонія “Оскар 2017” відбудеться вже зовсім скоро, 26 лютого. Ведучим призначений комік Джиммі Кіммел.

Нагадаємо, прем’єра фільму “Ла-Ла Ленд” відбулася 31 серпня 2016 року. Головні ролі в мюзиклі виконали Емма Стоун і Райан Гослінг.