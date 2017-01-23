Прем’єра “Голос країни 7” (Голос страны) відбулася на телеканалі “1+1” 22 січня о 21:00. Перші сліпі прослуховування шоу виявилися дуже насиченими, на сцену вийшло безліч талановитих співаків і співачок. Ну а крісла, як ми і писали раніше, зайняли Потап, Сергій Бабкін, Джамала і Тіна Кароль. До слова, Тіна Кароль в цей же день стала Народною артисткою України.

Судді відзначили високий рівень музикантів, які прийшли випробувати свої сили в сьомому сезоні проекту. Найцікавіші виступи 1-го випуску ми зібрали в нашому матеріалі.

Дивіться онлайн кращі номери 1 випуску шоу “Голос країни 7” (Голос страны) за 22.01.2017: