Довідка. Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка, акторка, музичний продюсер та головний тренер проектів “Голос країни” та “Голос діти”, а з 22 січня 2017 року ще й Народна артистка України. Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців “Нова хвиля-2005”. В 2006 році на пісенному конкурсі “Євробачення”, де представляла Україну посіла 7 місце.

Отримавши з рук Президента України Петра Порошенка таку високу Нагороду, Тіна Кароль сказала, що присвячує її своїм батькам та обіцяє робити все, щоб об’єднувати та надихати нашу країну, берегти її українські традиції.

Нагадаємо, що в 2009 році Тіна Кароль отримала звання “Заслужена артистка України”. Наприкінці минулого року міністр культури Євген Нищук звернувся до президента України із проханням надати співачці звання народної артистки.