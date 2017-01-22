Одним з платинових переможців авторитетної кінопремії International Independent Film Awards став український документальний фільм Dustards. Дана стрічка розповідає про мотоподорож дорогами України. З повним списком переможців можна ознайомитися на сайті International Independent Film Awards.

Картину Dustards зняв український режисер Станіслав Гуренко. Його робота розповість про 4-х друзів, які подорожують по найкрасивішим українським куточках на своїх мотоциклах. Крім головних чотирьох акторів, в кадрі постійно видно ще 4 дієвих об’єкта – класичних байка. У документалці актори їздять на: Honda (1982), BMW (1986), Honda (1985) і Yamaha (1978). Головний саундтрек стрічки: Sasha Boole – “The Road”.

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