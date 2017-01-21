Нове тревел-шоу “Особливості національної роботи” стартує на телеканалі ICTV 4 лютого. У цьому проекті телеглядачі стануть свідками непростого заробітку грошей в далеких куточках нашої прекрасної планети. Ну а головними дійовими особами і трударями стануть комедійні актори – Андрій Зрожевський і Руслан Ханумак.

І де тільки не побувають ці працівники, від Індії і Південної Кореї до КНР. Але замість звичної картинки про те, як добре бути туристом, телеглядачі побачать суворі робочі будні, на найсуворіших роботах. Професії будуть найрізноманітніші, про які багато хто навіть не здогадувався. Ведучі будуть рибалити, чистити кладовища, займатися ловом щурів, збирати роботів і багато-багато іншого. Ну і не обійдеться без гумору.