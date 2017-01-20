Вихід Джека Ніколсона на пенсію поки що не був офіційно підтверджений актором, але про це заявив його давній друг Пітер Фонд. Актори познайомилися під час зйомок фільму “Безтурботний їздець”, який знімали в далекому 1969 році.

Фонд сказав, що не дуже-то хоче говорити за свого друга, але Ніколсон вийшов на пенсію, адже зробив він в цьому житті досить і зробив це добре. Крім цього, за заявою його друга, у фінансовому плані у легендарного актора все прекрасно.

За свою величезну кінокар’єру, довжинною в 6 десятиліть, Джек Ніколсон встановив рекорд за кількістю номінацій на премію “Оскар” – 12 номінацій. Тричі він цю нагороду вигравав. Крім цього, у актора 18 номінацій на премію “Золотий глобус” і 7 перемог. Кращими фільмами Ніколсона вважаються класичні стрічки: “Пролітаючи над гніздом зозулі”, “Марс атакує”, “Сяйво” та “Краще не буває”.