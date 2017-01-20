За заявою Першого каналу, третій епізод четвертого сезону серіалу “Шерлок” “пішов” в Мережу через грубе порушення протоколу безпеки працівником телеканалу. Про це повідомляє “Інтерфакс”.

“Один з наших співробітників, без будь-якого злого умислу порушив правила протоколу безпеки, допустивши злочинну недбалість при виконанні своєї роботи. Через це дій епізод” Шерлок 4: Остання проблема” потрапив у Мережу”, – йдеться в повідомленні Першого каналу.

Після того, що сталося телеканал змінив протокол безпеки, щоб в майбутньому подібна проблема не повторилася. Також Перший канал приніс вибачення всім компаніям, які постраждали через цю витоку “Шерлока”.

У свою чергу, позиція телеканалу BBC залишилася досить лояльною до інциденту, що стався. Британський телеканал продовжить свою співпрацю з російським і подякував його працівникам за оперативне вирішення проблеми.

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