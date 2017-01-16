Ось і завершився 4 сезон серіалу “Шерлок”, фінальна серія “Остання справа” була показана на телеканалі “1+1” 15 січня. Серія виявилася досить напруженою, але з хеппі ендом. Після цього всіх цікавить лише одне – чи буде “Шерлок 5”?

Як виявилося, про майбутнє серіалу “Шерлок” не знають навіть сценаристи Марк Гетісс і Стівен Моффата. Вони не проти продовження серіалу, проте все ще дуже туманно.

“Якщо це був фінальний епізод – що цілком може бути, хоча в планах такого немає – то це буде ідеальний фінал серіалу”, – заявив Марк Гетісс.

Варто відзначити, що сценарист Марк Гетісс грає в серіалі “Шерлок” роль брата Шерлока Холмса – Майнкрофта Холмса.

Дивіться онлайн всі серії четвертого сезону серіалу “Шерлок” онлайн.