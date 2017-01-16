Остання 3-тя серія серіалу “Шерлок 4: Остання задача” була показана на телеканалі “1+1” 15 січня о 23:00, після чого о 00:40 глядачі змогли насолодитися оригінальним перекладом з українськими субтитрами. Тепер третю серію “Шерлока” можна подивитися на нашому сайті онлайн.

Фінальна серія четвертого сезону серіалу “Шерлок” отримала назву “Остання задача” (The Final Problem). І у головних акторів дійсно залишилася остання і дуже важлива проблема – Евр. Це сестра Шерлок Холмса, яка раптово з’явилася і доставить їм чимало проблем. Після чого головним героям доведеться виконати головне – залишитися в живих. Крім цього, глядачі зможуть нарешті знову побачити харизматичного Моріарті.

Також дивіться онлайн “Шерлок 4: Шість Тетчер (1 серія)” і “Шерлок 4: Брехливий детектив” (2 серія).