Головні актори популярного комедійного серіалу “Теорія великого вибуху” затіяли бунт! Вони не будуть виходити на знімальний майданчик, поки творці серіалу не піднімуть їх заробітну плату.

Така ситуація може зіграти злий жарт з сіткомом, адже якщо сторони не домовляться, то фанати “Теорії великого вибуху” отримають відкритий фінал історії, а не її повноцінне завершення. Вся справа в тому, що сценарій написаний з розрахунком, як мінімум, на 11-ть сезонів, а не на 10-ть.

За словами продюсера телеканалу CBS Гленна Геллера, переговори з акторами тривають, і вони досить складні. Проте, команда проекту налаштована оптимістично і вірить в успіх.