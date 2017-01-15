Прем’єра шоу “Голос країни 7” відбудеться на телеканалі “1+1” 22 січня о 21:00. Тренерський склад передачі буде складатися з двох бувалих суддів і двох нових.

Почнемо з бувалих, до цього списку увійшов Потап, який сяде в тренерське крісло вже в третій раз, і Тіна Кароль, яка займає цю важливу посаду в шоу в четвертий раз. Що стосується нових тренерів, то ними стануть талановитий музикант і співак, учасник гурту 5’nizza, Сергій Бабкін та переможниця “Євробачення 2016” Джамала.

Ведучі “Голосу країни” залишилися ті ж самі – Катерина Осадча та Юрій Горбунов.