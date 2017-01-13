Коли вийде 3-тя фінальна серія детективного серіалу “Шерлок 4”? Нагадаємо, перша частина “Шерлок: Шість Тетчер” вийшла на екрани 2 січня, друга частина “Шерлок: Брехливий детектив” – 8 січня. Обидві ці серії можна подивитися онлайн на сайті “Епізод”. Ну і третя частина вийде в ефір телеканалу “1+1” 15-го січня о 23:00, після чого о 00:40 буде показана третя серія мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Перші дві серії “Шерлок 4” виявилися дуже насиченими і стало зрозуміло, чому цей серіал так довго чекають і довго знімають. Вони були не схожі на попередні епізоди і дуже інтригували, що робить фінальну частину четвертого епізоду ще більш очікуваною. До слова, актори говорять то про закриття серіалу після 4-го сезону, то про те, що буде 5-й сезон. Так що третя серія, що отримала назву “Остання справа”, розповість і про подальшу долю “Шерлока”.

Ймовірно, що фінальна частина буде побудована навколо загадкової сестри Шерлока Холмса – Евр. Ця дівчина несподівано з’явилася у другій частині і швидше за все зіграє важливу роль у долі персонажів. Також в 3-й серії стане відомо, що сталося після пострілу Евр в доктора Ватсона.