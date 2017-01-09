Лідером заходу “Золотий глобус” в 2017 році став мюзикл “Ла-Ла Ленд”, який зібрав 7 з 7 статуеток! Перемігши в тому числі в номінації “Краща комедія або мюзикл”, “Краща режисура” і “Найкращий сценарій”. І, звичайно ж, премії отримали головні герої музичного фільму – Райан Гослінг і Емма Стоун.

Серед драматичних картин переміг фільм “Місячне світло” і серіал “Корона”. Кращим драматичним актором минулого року став Кейсі Аффлек, який зіграв у стрічці “Манчестер біля моря”. Краща драматична актриса – Ізабель Юппер, яка прекрасно виконала свою роль в картині “Вона”. “Кращим анімаційним фільмом” був визнаний “Звірополіс”.

Нагадаємо, 74-я церемонія “Золотий глобус” проходила в Лос-Анджелесі (США), 8 січня 2017 року. Головним ведучим був відомий комік Джиммі Феллон. Перша премія “Золотий глобус” відбулася в далекому 1944 році і з тих проходить щороку.