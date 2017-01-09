Не так давно на телеканалі “1+1” відбулася велика прем’єра 4-го сезону серіалу “Шерлок”. Перша серія отримала назву “Шість Тетчер”, а друга, яка вийшла в ефір 8 січня, називається “Брехливий детектив”. На цей раз герою Бенедикта Камбербетча Шерлоку Холмсу доведеться зіткнутися з втіленням абсолютного зла – Келвертоном Смітом!

Серія 2 “Шерлок 4: Брехливий детектив” вийшла на телеканалі “1+1” одночасно зі світовою прем’єрою і була якісно переведена на українську мову. Також 2-у серію можна подивитися на мові оригіналу з українськими субтитрами.

“Шерлок 4: Брехливий детектив” – дивитися онлайн 2 серію українською мовою:

“Шерлок 4: Брехливий детектив” (The Lying Detective) – дивитися онлайн 2 серію англійською мовою з українськими субтитрами: