ТОП-6 книг, які зацікавили Петра Порошенка, і які були опубліковані на блог-платформі Medium. Глава держави любить читати історичні книги про Україну, гетьманів та українських художників, а також слідкує за книжковими “новинками”.

“Спогади”, Павло Скоропадський

Великороси говорять: “Ніякої України не буде”, а я кажу: “Щоб не сталося, Україна в тій чи іншій формі буде. Неможливо змусити річку йти проти течії, так само і з народом, його не змусиш відмовитися від своїх ідеалів”.

“25 перемог України”, Олександр Палій

В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивалися по кілька разів на рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і бажаній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагати.

Книги, які мене вразили в 2016 і які варті уваги: https://t.co/fXlt26fTNI — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 января 2017 г.

“Тамплієрі”, Сергій Жадан

Коли стоїш під небесами зими, і небеса розгортаються і біжать геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть.

“Secondhand time” Svetlana Alexievich

Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу.

Антологія української поезії ХХ століття “А-ба-ба-га-ла-ма-га”

Цікавий і унікальний збірник української поезії, десятки відомих і маловідомих імен – Павло Тичина, Богдан-Ігор Антонич, Освальд Буркхард (Юрій Клен), Михайло Семенко, Олена Теліга, Олег Ольжич.

“Казимир Малевич. Київський период 1928-1930”, Тетяна Філевська

Це книга про київський період життя “найвідомішого киянина світу” – ґрунтовний збірник спадщини Малевича в Києві.