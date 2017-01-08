ТОП-6 книг, які зацікавили Петра Порошенка, і які були опубліковані на блог-платформі Medium. Глава держави любить читати історичні книги про Україну, гетьманів та українських художників, а також слідкує за книжковими “новинками”.

  • “Спогади”, Павло Скоропадський

Великороси говорять: “Ніякої України не буде”, а я кажу: “Щоб не сталося, Україна в тій чи іншій формі буде. Неможливо змусити річку йти проти течії, так само і з народом, його не змусиш відмовитися від своїх ідеалів”.

  • “25 перемог України”, Олександр Палій

В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивалися по кілька разів на рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і бажаній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагати.

  • “Тамплієрі”, Сергій Жадан

Коли стоїш під небесами зими, і небеса розгортаються і біжать геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть.

  • “Secondhand time” Svetlana Alexievich

Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу.

  • Антологія української поезії ХХ століття “А-ба-ба-га-ла-ма-га”

Цікавий і унікальний збірник української поезії, десятки відомих і маловідомих імен – Павло Тичина, Богдан-Ігор Антонич, Освальд Буркхард (Юрій Клен), Михайло Семенко, Олена Теліга, Олег Ольжич.

  • “Казимир Малевич. Київський период 1928-1930”, Тетяна Філевська

Це книга про київський період життя “найвідомішого киянина світу” – ґрунтовний збірник спадщини Малевича в Києві.