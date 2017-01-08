Петро Порошенко на своїй сторінці у твіттер розмістив пост, у якому поділився своїми читацькими смаками – книгами, які вразили його в 2016 році та варті уваги. Пропонуємо й Вам ознайомитися з читацькими уподобанням Петра Олексійовича.
ТОП-6 книг, які зацікавили Петра Порошенка, і які були опубліковані на блог-платформі Medium. Глава держави любить читати історичні книги про Україну, гетьманів та українських художників, а також слідкує за книжковими “новинками”.
- “Спогади”, Павло Скоропадський
Великороси говорять: “Ніякої України не буде”, а я кажу: “Щоб не сталося, Україна в тій чи іншій формі буде. Неможливо змусити річку йти проти течії, так само і з народом, його не змусиш відмовитися від своїх ідеалів”.
- “25 перемог України”, Олександр Палій
В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивалися по кілька разів на рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і бажаній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагати.
Книги, які мене вразили в 2016 і які варті уваги: https://t.co/fXlt26fTNI
— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 января 2017 г.
- “Тамплієрі”, Сергій Жадан
Коли стоїш під небесами зими, і небеса розгортаються і біжать геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть.
- “Secondhand time” Svetlana Alexievich
Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу.
- Антологія української поезії ХХ століття “А-ба-ба-га-ла-ма-га”
Цікавий і унікальний збірник української поезії, десятки відомих і маловідомих імен – Павло Тичина, Богдан-Ігор Антонич, Освальд Буркхард (Юрій Клен), Михайло Семенко, Олена Теліга, Олег Ольжич.
- “Казимир Малевич. Київський период 1928-1930”, Тетяна Філевська
Це книга про київський період життя “найвідомішого киянина світу” – ґрунтовний збірник спадщини Малевича в Києві.